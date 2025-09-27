Gaza Trump | Stiamo avendo discussioni molto produttive
Trump prova a rilanciare le trattative per la pace a Gaza. "Stiamo avendo discussioni molto stimolanti e produttive" ha detto il presidente americano, aggiungendo di non aver mai visto prima d'ora un simile entusiasmo per arrivare a un accordo. Analisti americani parlano di una possibile svolta nei prossimi giorni, ma lo scetticismo resta: più volte in passato una tregua è stata data per imminente ma non si è mai concretizzata. Secondo media arabi e israeliani Hamas sarebbe pronta ad accettare in linea di massima il piano di Trump per mettere fine a una guerra che dura da 722 giorni. Gli islamisti si dicono pronti a rilasciare i 48 ostaggi (solo 20 vivi) in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi e del ritiro graduale delle truppe dalla Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Gaza news oggi, Hamas verso ok a piano Trump con rilascio tutti ostaggi
Trump valorizza Erdogan e il suo ruolo nella Nato, ma sottovaluta le dipendenze di Ankara. L'incontro si è concluso senza divergenze, ma i due hanno tenuto fuori la questione Gaza e l'alleanza con la Russia. Di Mariano Giustino
Gaza, Hamas accoglie il piano di Trump che include rilascio ostaggi. Ora che succede? | Diretta - Come scrive Haaretz Hamas avrebbe accettato in linea di principio il piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza.
Trump: "Entusiasmo per accordo a Gaza più forte che mai". La Slovenia vieta l'ingresso a Netanyahu per crimini di guerra - Saar: "Israele non permetterà alla flotilla di entrare in una zona di combattimento attiva e violare un legitti ...