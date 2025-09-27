Gaza Tajani | Condanniamo attacchi Israele pronti a riconoscere Palestina senza Hamas
“Il gesto di uscire dalla sala è segno di non condivisione per quello che dice Netanyahu, non condivisione per quello che sta accadendo. Anche noi, lo ha detto il presidente del Consiglio nelle stessa sala, non condividiamo gli attacchi a Gazà nè condividiamo gli attacchi alla Cisgiordania. Noi vogliamo la pace e la costruzione della stato Palestinese. Siamo pronti a riconoscerlo domani mattina senza Hamas “. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia a margine del suo intervento durante la festa del partito ‘ Libertà’ in svolgimento a Telese Terme in provincia di Benevento, commentando l’intervento del premier israeliano all’Onu sulla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
