Gaza ritrovati i fratellini scalzi in fuga dai bombardamenti | le immagini hanno commosso il mondo

Il fotografo Ahmed Younis ha rintracciato i piccoli diventati simbolo della guerra: si trovano con il papà nel campo profughi di Khan Younis. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza, ritrovati i fratellini palestinesi del video shock. Jidou: "Sogno di fare il maestro"

gaza ritrovati fratellini scalziRitrovati i fratellini in fuga da Gaza scalzi e in lacrime. Il piccolo Jidou racconta il suo sogno: «Da grande voglio fare il maestro» - (LaPresse) Il fotografo palestinese Ahmed Younis ha ritrovato Jidou e Khaled, i due fratellini che aveva ripreso mentre fuggivano dal Nord di Gaza, scalzi e in lacrime. Scrive msn.com

