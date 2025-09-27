Gaza ritrovati i fratellini palestinesi del video shock Jidou | Sogno di fare il maestro
Due fratellini palestinesi in fuga dal Nord di Gaza, soli, scalzi e in lacrime. Le immagini riprese dal fotografo Ahmed Younis hanno presto fatto il giro del mondo scatenando rabbia e sgomento. I piccoli ora stanno bene e si trovano nel campo profughi di Khan Younis, fa sapere Ahmed che è riuscito a ritrovarli. I bimbi si sono ricongiunti con il loro papà mentre stanno cercando ancora la mamma e le sorelle. “Ero nel Nord di Gaza e non trovavo mia madre e mio padre, ho preso mio fratello e ho camminato fino a sud. Sono arrivato a Khan Younis da solo”, ha raccontato il piccolo Jidou. “ Hanno separato completamente la mia famiglia “, ha spiegato il padre dei piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - ritrovati
Film di apertura – Festival dei Popoli 2025 Il 66° Festival dei Popoli si apre con la prima italiana di With Hasan in Gaza di Kamal Aljafari, un ritratto struggente che trasforma tre nastri ritrovati, girati a Gaza nel 2001, in una riflessione potente sulla memoria, la - facebook.com Vai su Facebook
Oggi alla Fortezza medicea di Siena ci siamo ritrovati in tanti per ricordare l’amico e compagno Alì Rashid, il cui spirito è sempre con noi nelle mobilitazioni per #Gaza - X Vai su X
Ritrovati i fratellini in fuga da Gaza scalzi e in lacrime. Il piccolo Jidou racconta il suo sogno: «Da grande voglio fare il maestro» - (LaPresse) Il fotografo palestinese Ahmed Younis ha ritrovato Jidou e Khaled, i due fratellini che aveva ripreso mentre fuggivano dal Nord di Gaza, scalzi e in lacrime. Secondo msn.com
Prima e dopo, ecco dove sono ora i fratellini simbolo della guerra a Gaza - Ahmed Younes è il giovane reporter che è riuscito a catturare in pochi attimi l'infanzia che porta sulle spalle tutto il peso della guerra. Si legge su dire.it