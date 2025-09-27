Due fratellini palestinesi in fuga dal Nord di Gaza, soli, scalzi e in lacrime. Le immagini riprese dal fotografo Ahmed Younis hanno presto fatto il giro del mondo scatenando rabbia e sgomento. I piccoli ora stanno bene e si trovano nel campo profughi di Khan Younis, fa sapere Ahmed che è riuscito a ritrovarli. I bimbi si sono ricongiunti con il loro papà mentre stanno cercando ancora la mamma e le sorelle. “Ero nel Nord di Gaza e non trovavo mia madre e mio padre, ho preso mio fratello e ho camminato fino a sud. Sono arrivato a Khan Younis da solo”, ha raccontato il piccolo Jidou. “ Hanno separato completamente la mia famiglia “, ha spiegato il padre dei piccoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, ritrovati i fratellini palestinesi del video shock. Jidou: "Sogno di fare il maestro"