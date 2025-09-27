Gaza palestinesi criticano il discorso di Netanyahu all' Onu | Ci sta sterminando
I palestinesi in fuga da Gaza City – bombardata dalle forze israeliane – criticano duramente il discorso pronunciato giovedì dal premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La decisione relativa alla creazione di uno Stato palestinese non spetta a lui e, che gli piaccia o no, prima o poi il popolo palestinese otterrà l’indipendenza”, ha detto Moneir Talib. “Non hanno sradicato Hamas ma vediamo che stanno sterminando civili. Siamo stati sfollati da un luogo all’altro. Noi non siamo Hamas, siamo civili”, ha aggiunto Nortal Turokmani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - palestinesi
Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo
Il «piano di ricollocamento» dei palestinesi fuori da Gaza, il lavoro della società Usa e il progetto segreto «Aurora»
Gaza: il business degli "aiuti umanitari" divide e affama i palestinesi attraverso militarizzazione di GHF da parte di Israele, che continua a arricchirsi
Medici Senza Frontiere è costretta a sospendere le sue attività a #Gaza. I carri armati israeliani non rispettano neanche chi presta attività medica volontaria. Senza pietà. I palestinesi devono morire. - X Vai su X
. 100 PIAZZE PER GAZA ROMA PIAZZA DEI CINQUECENTO, 26 SETTEMBRE ORE 17.30 L’ UNIONE SINDACALE DI BASE unitamente a GLOBAL MOVEMENT FOR GAZA – MOVIMENTO STUDENTI PALESTINESI IN ITALIA – L’UDAP - GIOVANI PALESTI - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, palestinesi criticano il discorso di Netanyahu all'Onu: "Ci sta sterminando" - criticano duramente il discorso pronunciato giovedì dal ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Israele manda un sms ai palestinesi con il discorso di Netanyahu all’Onu. E lo trasmette con gli altoparlanti a Gaza - Un sms con il discorso pronunciato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite è stato inviato ai palestinesi residenti nella Striscia di Gaza. ilfattoquotidiano.it scrive