Gaza media | ok di Hamas al piano di Trump col rilascio di tutti gli ostaggi | Previsto anche il ritiro graduale delle truppe israeliane

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accolto da fischi e applausi in un'aula Onu semivuota, Netanyahu nega la fame e il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". L'Iran sul nucleare: "Impossibile negoziare con gli Usa, violano gli accordi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, media: ok di Hamas al piano di Trump col rilascio di tutti gli ostaggi | Previsto anche il ritiro graduale delle truppe israeliane

In questa notizia si parla di: gaza - media

