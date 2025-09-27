Gaza media | ok di Hamas al piano di Trump col rilascio di tutti gli ostaggi | Previsto anche il ritiro graduale delle truppe israeliane
Accolto da fischi e applausi in un'aula Onu semivuota, Netanyahu nega la fame e il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". L'Iran sul nucleare: "Impossibile negoziare con gli Usa, violano gli accordi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Trump: “Possibile tregua a Gaza la settimana prossima”. Media: “Manca latte artificiale, centinaia neonati rischiano di morire”
Media, salgono a 33 i palestinesi uccisi a Gaza
Gaza, Haaretz: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi (e graduale ritiro dell'Idf) - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Come scrive leggo.it
**Mo: media, 'Hamas accetterebbe accordo Trump, con rilascio tutti ostaggi'** - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla ... Si legge su iltempo.it