Gaza Media | Hamas pronta ad accettare il piano di Trump
Secondo quanto riportato da Haaretz, che cita alcune fonti a conoscenza della questione, Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Sembra che il Qatar sia stato coinvolto nel tentativo di convincere il gruppo terroristico ad accettare l’impalcatura dell’accordo, e Trump spera di finalizzarlo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando si incontreranno lunedì 29 settembre. L’intesa prevede che, in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, Israele rilasci centinaia di prigionieri palestinesi e ritiri gradualmente le sue forze dalla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: gaza - media
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Trump: “Possibile tregua a Gaza la settimana prossima”. Media: “Manca latte artificiale, centinaia neonati rischiano di morire”
Media, salgono a 33 i palestinesi uccisi a Gaza
Israele-Gaza, le news. Media: “Hamas verso ok al piano Trump con il rilascio di tutti ostaggi” - X Vai su X
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/flotilla-pronta-partire-creta-gaza-media-10-palestinesi-morti-attacchi-aerei-AHjstgqC #Flotilla #Gaza #MedioOriente Vai su Facebook
Gaza, media: “Hamas ha accettato il piano di Trump” - Hamas avrebbe accettato il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che include il rilascio immediato di tutti ... Lo riporta lapresse.it
Gaza, “Hamas ha accettato il piano di Trump sugli ostaggi”. Portavoce Flotilla: “Non c’è chiusura cieca, aperti a trattare” - Sono almeno 38 i palestinesi rimasti uccisi dall’alba nella Striscia di Gaza, 25 dei quali a Gaza City. ilfattoquotidiano.it scrive