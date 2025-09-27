Gaza Media | Hamas pronta ad accettare il piano di Trump

Secondo quanto riportato da Haaretz, che cita alcune fonti a conoscenza della questione, Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Sembra che il Qatar sia stato coinvolto nel tentativo di convincere il gruppo terroristico ad accettare l’impalcatura dell’accordo, e Trump spera di finalizzarlo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando si incontreranno lunedì 29 settembre. L’intesa prevede che, in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, Israele rilasci centinaia di prigionieri palestinesi e ritiri gradualmente le sue forze dalla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

