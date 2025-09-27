Gaza media | Hamas ha accettato il piano di Trump

Hamas avrebbe accettato il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che include il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani. Lo hanno riferito ad Haaretz fonti a conoscenza della questione. La proposta include un graduale ritiro delle Idf dalla Striscia, insieme al rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi, in cambio degli ostaggi israeliani vivi e deceduti. Intanto non si placano i raid dell’esercito dello Stato ebraico su Gaza: il bilancio dall’alba di oggi, 27 settembre, è di almeno 44 morti. Guerra a Gaza – La diretta di sabato 27 settembre 2025 Tutte le notizie sul conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

