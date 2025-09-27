Gaza media | Hamas ha accettato il piano di Trump
Hamas avrebbe accettato il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che include il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani. Lo hanno riferito ad Haaretz fonti a conoscenza della questione. La proposta include un graduale ritiro delle Idf dalla Striscia, insieme al rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi, in cambio degli ostaggi israeliani vivi e deceduti. Intanto non si placano i raid dell’esercito dello Stato ebraico su Gaza: il bilancio dall’alba di oggi, 27 settembre, è di almeno 44 morti. Guerra a Gaza – La diretta di sabato 27 settembre 2025 Tutte le notizie sul conflitto a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - media
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Trump: “Possibile tregua a Gaza la settimana prossima”. Media: “Manca latte artificiale, centinaia neonati rischiano di morire”
Media, salgono a 33 i palestinesi uccisi a Gaza
Israele-Gaza, le news. Media: “Hamas verso ok al piano Trump con il rilascio di tutti ostaggi” - X Vai su X
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/flotilla-pronta-partire-creta-gaza-media-10-palestinesi-morti-attacchi-aerei-AHjstgqC #Flotilla #Gaza #MedioOriente Vai su Facebook
Gaza, media: “Hamas ha accettato il piano di Trump” - Hamas avrebbe accettato il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che include il rilascio immediato di tutti ... Segnala lapresse.it
Gaza, “Hamas ha accettato il piano di Trump sugli ostaggi”. Portavoce Flotilla: “Non c’è chiusura cieca, aperti a trattare” - Sono almeno 38 i palestinesi rimasti uccisi dall’alba nella Striscia di Gaza, 25 dei quali a Gaza City. Secondo ilfattoquotidiano.it