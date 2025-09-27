Gaza media | Hamas accetterebbe accordo Trump con rilascio tutti ostaggi
(Adnkronos) – Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione ad Haaretz. Sembra che il Qatar sia stato coinvolto nel tentativo di convincere Hamas . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
