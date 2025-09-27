Lo storico e ricercatore Antonio Montesanti ha rivolto un appello ai governi che hanno riconosciuto «gli atti criminali e genocidiari contro la popolazione di Gaza»: secondo Montesanti, basterebbe che questi governi dichiarino apertamente che, qualora le navi della Global Movement to Gaza Italia — che trasportano aiuti alimentari e medicinali — vengano assaltate in modo analogo all’azione del 2010, esse saranno considerate obiettivi ostili e verrà valutato un intervento militare a loro difesa. «Basterebbe dirlo chiaramente», ha detto Montesanti nella dichiarazione, sostenendo che una presa di posizione netta dei Paesi occidentali sarebbe coerente con il riconoscimento delle violazioni contro la popolazione di Gaza e con le norme internazionali sui corridoi umanitari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gaza. Lo storico Antonio Montesanti invita i governi a difendere le navi umanitarie