Gaza la denuncia di Music4Peace | Israele blocca aiuti perché contenenti biscotti miele e marmellata considerati troppo nutrienti

Music4Peace denuncia restrizioni israeliane sugli aiuti per Gaza: vietati biscotti, miele e marmellata. 300 tonnellate bloccate, Ong parla di crudeltà Dopo aver raccolto circa 300 tonnellate di aiuti umanitari a Genova, la Ong Music4Peace ha denunciato: "Israele non li fa entrare, sono blocca.

Nuovi raid israeliani su Gaza, decine di morti. Hamas denuncia: «Perso il controllo sull’80% del territorio». Netanyahu oggi da Trump

Gaza, la denuncia di Borrell: “Mercenari Usa hanno ucciso 550 palestinesi affamati mentre aspettavano cibo, orribile che Ue non faccia nulla”

Gaza, decine di morti negli ultimi raid di Israele. La denuncia dell’Idf: «Missili dallo Yemen»

La denuncia di Music4Peace: “Israele toglie miele, biscotti e marmellata dagli aiuti per Gaza, Meloni lo sa” - Durante una conferenza stampa a Genova, Music4Peace ha denunciato le restrizioni imposte da Israele sugli aiuti umanitari a Gaza, definendole disumane ... Secondo fanpage.it

"Israele non fa arrivare a Gaza i pacchi con gli alimenti più energetici per bimbi e donne" - La denuncia è di Music for Peace, che definisce aberranti e inaccettabili queste condizioni, mentre si avvicina la fiaccolata del 27 settembre ... Si legge su rainews.it