Gaza Hamas smentisce cessate il fuoco proposto da Trump | Accordo mai ricevuto ; oltre 50 morti nei raid Idf dall' alba - VIDEO
Dall’inizio della guerra, nell’ottobre 2023, il numero delle vittime nella Striscia ha raggiunto almeno 65.549 morti e 167.518 feriti, secondo le stime ufficiali. Il bilancio tuttavia potrebbe essere più elevato, a causa dei morti non registrati Hamas ha smentito di aver accettato il piano pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione ad Haaretz.
Israele-Gaza, le news. Media: "Hamas verso ok al piano Trump con il rilascio di tutti ostaggi"
Media: «Hamas dice sì in linea di principio al piano di Trump per Gaza, con il rilascio di tutti gli ostaggi» - Lo riferisce il quotidiano Haaretz: tra i 21 punti del piano del presidente Usa per la Striscia c'è anche il ritiro graduale dell'Idf, aiuti illimitati attraverso le Nazioni Unite e le organizzazioni ...
Medici Senza Frontiere: «Sospendiamo l'attività a Gaza City»