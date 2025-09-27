Dall’inizio della guerra, nell’ottobre 2023, il numero delle vittime nella Striscia ha raggiunto almeno 65.549 morti e 167.518 feriti, secondo le stime ufficiali. Il bilancio tuttavia potrebbe essere più elevato, a causa dei morti non registrati Hamas ha smentito di aver accettato il piano pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

