Gaza Hamas smentisce cessate il fuoco proposto da Trump | Accordo mai ricevuto ; oltre 50 morti nei raid Idf dall' alba - VIDEO
Dall’inizio della guerra, nell’ottobre 2023, il numero delle vittime nella Striscia ha raggiunto almeno 65.549 morti e 167.518 feriti, secondo le stime ufficiali. Il bilancio tuttavia potrebbe essere più elevato, a causa dei morti non registrati Hamas ha smentito di aver accettato il piano pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Israele - Gaza, le news sulla guerra. “Da Hamas sì a piano Usa”. Flotilla verso zona alto rischio - X Vai su X
Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione ad Haaretz. Sembra - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, ecco il piano di Trump per il cessate il fuoco: tregua, governo transitorio e futuro palestinese - Il piano in 21 punti di Trump per Gaza annuncia tregua, ritiro israeliano dalla Striscia e governo transitorio verso uno Stato palestinese ma Hamas smentisce l’ok all’accordo ... Secondo msn.com
Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: “Hamas pronta ad accettare il piano Trump” poi la smentita: “Proposta mai ricevuta” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Come scrive fanpage.it