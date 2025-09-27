Gaza Hamas dice sì in linea di principio al piano di Trump che prevede il graduale ritiro dell' Idf

«Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump» per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l' immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti. Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell'incontro con i leader arabi a margine.

