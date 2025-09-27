Gaza Hamas accoglie il piano di Trump che include rilascio ostaggi Ora che succede? | Diretta

C'è anche attesa per la mossa del governo israeliano, dopo che Hamas ha detto di essere disposta ad accettare il piano proposto da Trump per porre fine alla guerra di Gaza, in cambio della liberazione di tutti i prigionieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

