Gaza fumo delle esplosioni nella tendopoli di Wadi Gaza
Il fumo delle esplosioni dei raid dell’Idf si alza sopra Wadi Gaza, località costiera del centro della Striscia dove è stata allestita una tendopoli mentre i palestinesi continuano a fuggire dai bombardamenti israeliani in corso. Negli attacchi e negli scontri a fuoco sabato almeno 51 persone sono morte in tutta Gaza, secondo quanto riferito dai funzionari sanitari locali, tra cui nove membri della stessa famiglia in una casa nel campo profughi di Nuseirat. Oltre 750mila palestinesi hanno evacuato Gaza City dirigendosi a sud, secondo l’Idf, dopo che Israele ha esortato i civili a lasciare la città per la massiccia offensiva lanciata dell’esercito dello Stato ebraico contro Hamas nella città più grande e popolosa dell’enclave, dove vive circa un milione di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
