Gaza City Medici Senza Frontiere sospende operazioni | Siamo circondati da tank Idf troppo rischioso continuare per nostri volontari

Msf sospende le attività a Gaza City: cliniche assediate, ospedali al collasso e civili intrappolati senza cure, mentre l’offensiva israeliana avanza L'Ong Medici Senza Frontiere ha annunciato la sospensione delle sue operazioni a Gaza City a causa delle precarie condizioni di sicurezza nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, Medici Senza Frontiere sospende operazioni: "Siamo circondati da tank Idf, troppo rischioso continuare per nostri volontari"

"A malapena riusciamo a sopravvivere e a malapena riusciamo ad aiutare qualcuno. Non ci sono attrezzature, stiamo trattando i pazienti sul pavimento". La dottoressa australiana Nada Abu Alrub denuncia così la situazione dell'ospedale al-Shifa di Gaza City, - X Vai su X

