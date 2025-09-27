Gattino rischia di essere investito sulla Statale | i poliziotti gli salvano la vita

27 set 2025

Venerdì sera a Roè Volciano, durante un normale controllo serale, gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia hanno compiuto un piccolo grande gesto d’amore: hanno salvato un gattino spaventato che si era rannicchiato al centro della carreggiata di una strada statale trafficata, rischiando di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

