Gattino rischia di essere investito sulla Statale | i poliziotti gli salvano la vita
Venerdì sera a Roè Volciano, durante un normale controllo serale, gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia hanno compiuto un piccolo grande gesto d’amore: hanno salvato un gattino spaventato che si era rannicchiato al centro della carreggiata di una strada statale trafficata, rischiando di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
