Gatti titolare o no per Juve Atalanta? Come verrà composta la difesa di Tudor contro la Dea Decisioni praticamente prese i dettagli
Gatti sarà titolare per Juve Atalanta? Da chi sarà composta la difesa di Tudor contro i nerazzurri. Decisioni ormai prese, i dettagli. Contrordine in difesa, si torna alle certezze. Per il big match di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor mette da parte gli esperimenti e si affida al suo muro titolare. A guidare la retroguardia della Juve ci sarà il leader Gleison Bremer, affiancato da Federico Gatti e Lloyd Kelly. JUVE ATALANTA LIVE Nessun turnover: gioca la difesa titolare. Dopo una settimana di turnover, con Bremer a riposo contro il Verona, alla fine il tecnico croato torna a puntare sugli uomini che gli hanno dato maggiori garanzie in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kalulu e Gatti si contendono una maglia da titolare per Juve Parma: chi è favorito per il debutto all’Allianz Stadium di domenica
Juve Parma, sciolto il dubbio in difesa: ecco chi ha vinto il ballottaggio tra Kalulu e Gatti per una maglia da titolare
Gatti da titolare questa volta non è una garanzia: il difensore bianconero sbaglia troppo al Bentegodi, i numeri del suo Verona Juve
Possibile titolarità per Dusan Vlahovic contro il Verona Federico Gatti e Manuel Locatelli si candidano per partire dal primo minuto, mentre l'attaccante serbo scalpita per una maglia da titolare
L'undici titolare per #JuveBVB A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal
Gatti, no al Napoli e sì alla Juve: c’è il rinnovo… ma non l’annuncio - Il prossimo rinnovo a finire nero su bianco, infatti, sarà quello di Federico Gatti. tuttosport.com scrive
