Gatti titolare o no per Juve Atalanta? Come verrà composta la difesa di Tudor contro la Dea Decisioni praticamente prese i dettagli

Gatti sarà titolare per Juve Atalanta? Da chi sarà composta la difesa di Tudor contro i nerazzurri. Decisioni ormai prese, i dettagli. Contrordine in difesa, si torna alle certezze. Per il big match di questo pomeriggio contro l’ Atalanta, Igor Tudor mette da parte gli esperimenti e si affida al suo muro titolare. A guidare la retroguardia della Juve ci sarà il leader Gleison Bremer, affiancato da Federico Gatti e Lloyd Kelly. JUVE ATALANTA LIVE Nessun turnover: gioca la difesa titolare. Dopo una settimana di turnover, con Bremer a riposo contro il Verona, alla fine il tecnico croato torna a puntare sugli uomini che gli hanno dato maggiori garanzie in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

