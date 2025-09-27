Gasperini | Non sono mai per un turnover ampio | chi sta bene gioca

Alla vigilia di Roma-Verona, in programma domani alle 15:00 all’Olimpico, Gian Piero Gasperini mette da parte i calcoli sul turnover: « Chi sta bene, gioca ». Con due vittorie alle spalle e una sola rete subita in campionato, il tecnico giallorosso chiede continuità e certezze, ma non esclude qualche ritocco in vista della terza partita a pochi giorni di distanza. Di seguito le dichiarazioni di Gasperini: Pensa al turnover in vista della terza partita in pochi giorni? «A parte Bailey e Dybala sono tutti a disposizione. Non sono mai per un turnover ampio: chi sta bene, gioca. E in questo periodo serve continuità, fissare situazioni di gioco dove stiamo crescendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

