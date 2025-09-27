Gasperini non rivoluziona la Roma col Verona Chi sta bene gioca
"Non sono mai per un turn over molto ampio" dice il tecnico giallorosso ROMA - Squadra che vince non si stravolge. Soprattutto se, oltre ai risultati positivi, si accumulano anche i segnali di crescita sul piano del gioco. Dopo la vittoria di Nizza all'esordio in Europa League, la Roma di Gian Piero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gasperini - rivoluziona
Gasperini rivoluziona la fascia da capitano: Pellegrini non è più il leader designato
Gasperini rivoluziona l'attacco. Le formazioni ufficiali di Roma-Torino e dove vederlo in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione #Gasperini: #Roma prima in Europa per intensità del pressing https://retesport.it/approfondimenti/roma-la-rivoluzione-di-gasp-prima-in-europa-per-intensita-del-pressing/… - X Vai su X
Gasperini non rivoluziona la Roma col Verona "Chi sta bene gioca" - Soprattutto se, oltre ai risultati positivi, si accumulano anche i segnali di crescita sul piano del gioco. Secondo laprovinciacr.it
Le parole di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Hellas Verona - Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma- Da asroma.com