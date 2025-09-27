Gasperini | Dovbyk o Ferguson? Ecco in base a cosa decido

27 set 2025

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona chiarisce i dubbi sul ballottaggio in attacco tra Dovbyk e Ferguson. Così sull'ucraino: "Ha delle difficoltà tecniche". . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gasperini: "Dovbyk? Non ci sono gerarchie tra lui e Ferguson" - Il tecnico giallorosso sottolinea: "Se la giocano sempre ad ogni partita, a seconda anche dell'avversario che andiamo ad affrontare. Da corrieredellosport.it

gasperini dovbyk ferguson baseRoma, Dovbyk o Ferguson: Gasperini svela le gerarchie dell’attacco - Nella precedente sessione estiva di calciomercato, la Roma ha ritoccato il reparto offensivo e ha aggiunto al suo arsenale Evan Ferguson. Riporta fantamaster.it

