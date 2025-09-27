Garlasco Venditti | Mai preso soldi offeso come uomo e come magistrato
L’ex magistrato e procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari con l’accusa di aver ricevuto una somma di denaro, nell’ordine di 2030 mila euro, per favorire Andrea Sempio nel processo sul delitto di Garlasco, si difende e nega di aver preso soldi o benefit «per una professione che ho esercitato con grande dignità». A Quarto Grado, su Rete 4, ha dichiarato: «Quello che è successo oggi, la perquisizione, mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: garlasco - venditti
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii
Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio". Perquisizioni ai parenti
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea
L’ex pm #Venditti, indagato per corruzione, va al contrattacco a #QuartoGrado: "Mai preso soldi". Terremoto su #Garlasco #rete4 #sempio #27settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X
GARLASCO: INTERVISTA ESCLUSIVA A MARIO VENDITTI «Quella che è successo oggi, la perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non Vai su Facebook
Garlasco, l'ex pm Venditti accusa sull'indagine: “Onore leso, mai preso soldi da nessuno” - Lo ha detto l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato dalla Procura di ... Scrive iltempo.it
Garlasco, Mario Venditti: “Mai preso soldi, offeso come uomo e magistrato" - L'ex procuratore di Pavia, indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, ha commentato la vicenda. Segnala tg24.sky.it