L’ex magistrato e procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari con l’accusa di aver ricevuto una somma di denaro, nell’ordine di 2030 mila euro, per favorire Andrea Sempio nel processo sul delitto di Garlasco, si difende e nega di aver preso soldi o benefit «per una professione che ho esercitato con grande dignità». A Quarto Grado, su Rete 4, ha dichiarato: «Quello che è successo oggi, la perquisizione, mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Garlasco, Venditti: «Mai preso soldi, offeso come uomo e come magistrato»