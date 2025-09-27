La notizia, inaspettata, è arrivata in una Pavia con la pioggia che ha accompagnato la spola tra il palazzo di Giustizia e il comando provinciale della guardia di finanza. L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, oggi in pensione, è accusato di corruzione in atti giudiziari: avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30mila euro per scagionare da ogni sospetto Andrea Sempio quando, nel 2017, fu indagato e poi archiviato una prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Da quanto emerge, l’inchiesta della procura di Brescia competente sui magistrati pavesi, nasce da un appunto sequestrato lo scorso 14 maggio a casa dei genitori dell’amico di infanzia di Marco Poggi, fratello della vittima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, quando è stato sequestrato il "pizzino": ora tutto torna?