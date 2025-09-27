Garlasco perquisizioni e pizzino da 20?30mila euro | l’ex procuratore Venditti indagato
Perquisizioni in nove abitazioni tra Pavia, Genova, Campione d’Italia e Garlasco. Nel mirino un appunto con la scritta «Vendittigip archivia x 20?30 €» e flussi di denaro familiari tra fine 2016 e metà 2017. I genitori di Sempio ascoltati per sette ore: «Mai corrotto nessuno». La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: garlasco - perquisizioni
Delitto Garlasco, dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini
Garlasco, perquisizioni e nuove accuse
Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio". Perquisizioni ai parenti
Garlasco: anche a Genova perquisizioni sull'ex procuratore di Pavia indagato https://ift.tt/byHUiek https://ift.tt/0xPeHf3 - X Vai su X
Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni dei genitori e dei parenti di Andrea Sempio nell’ambito delle indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Le perquisizioni riguardano anche le abitazioni dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti il qual - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Lo riporta leggo.it
Il pizzino di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: “L’ho scritto io, 20 o 30 euro per le marche da bollo o per gli avvocati” - Giuseppe Sempio sul foglietto che ha fatto scattare l’indagine per corruzione a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Ricordarmi dopo tanto tempo a cosa servisse quel denaro diventa diff ... Riporta msn.com