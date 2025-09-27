Garlasco perquisizioni e pizzino da 20?30mila euro | l’ex procuratore Venditti indagato

Perquisizioni in nove abitazioni tra Pavia, Genova, Campione d’Italia e Garlasco. Nel mirino un appunto con la scritta «Vendittigip archivia x 20?30 €» e flussi di denaro familiari tra fine 2016 e metà 2017. I genitori di Sempio ascoltati per sette ore: «Mai corrotto nessuno». La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

garlasco perquisizioni pizzino 2030milaGarlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Lo riporta leggo.it

garlasco perquisizioni pizzino 2030milaIl pizzino di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: “L’ho scritto io, 20 o 30 euro per le marche da bollo o per gli avvocati” - Giuseppe Sempio sul foglietto che ha fatto scattare l’indagine per corruzione a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Ricordarmi dopo tanto tempo a cosa servisse quel denaro diventa diff ... Riporta msn.com

