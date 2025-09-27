Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | la rivelazione a Quarto Grado

News tv. – Una vicenda che torna a scuotere Garlasco a distanza di quasi vent’anni. Nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, la Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un pizzino sequestrato lo scorso maggio e su alcuni movimenti di denaro considerati sospetti. A parlarne, in collegamento con Quarto Grado, è stato il padre dell’indagato, Giuseppe Sempio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

garlasco parla padre andreaDelitto Garlasco, Giuseppe Sempio spiega: «I 20-30 euro erano per la marche da bollo e i documenti» - Parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, l'unico indagato, in concorso, nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il ... Scrive ilmattino.it

garlasco parla padre andreaIl pizzino di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: “L’ho scritto io, 20 o 30 euro per le marche da bollo o per gli avvocati” - Giuseppe Sempio sul foglietto che ha fatto scattare l’indagine per corruzione a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Ricordarmi dopo tanto tempo a cosa servisse quel denaro diventa diff ... Secondo msn.com

