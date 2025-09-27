Garlasco parla il padre di Andrea Sempio | la rivelazione a Quarto Grado

News tv. – Una vicenda che torna a scuotere Garlasco a distanza di quasi vent’anni. Nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, la Procura di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un pizzino sequestrato lo scorso maggio e su alcuni movimenti di denaro considerati sospetti. A parlarne, in collegamento con Quarto Grado, è stato il padre dell’indagato, Giuseppe Sempio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

