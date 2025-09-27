Garlasco l’ex pm Venditti rompe il silenzio dopo il blitz a Quarto grado

News tv. Garlasco, l’ex pm Venditti rompe il silenzio dopo il blitz: cosa salta fuori – Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, ha rotto il silenzio dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari, riguardante l’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’ex magistrato, intervistato durante una diretta telefonica su Quarto Grado, ha espresso tutto il suo disappunto per la recente perquisizione a suo carico: “Quello che è successo oggi con la perquisizione, al di là della gentilezza degli operanti, mi offende come uomo e mi offende come magistrato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, l’ex pm Venditti rompe il silenzio dopo il blitz a “Quarto grado”

