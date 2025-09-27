Garlasco l’ex pm Venditti | Offeso come uomo mai preso soldi I genitori di Sempio | I contanti erano per i legali

“Quello che è successo mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato. Dalle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente, perché io non ho mai preso soldi da nessuno o benefit per mercificare la mia funzione, ma nessuno mi potrà mai restituire l’onore che mi è stato leso oggi con questa attività”. L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti interviene in collegamento telefonico a Quarto grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, nel giorno in cui è emersa l’indagine a suo carico da parte della Procura di Brescia, che lo accusa di essere stato corrotto per favorire l’archiviazione, nel 2017, della prima inchiesta a carico di Andrea Sempio, ora di nuovo accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’ex pm Venditti: “Offeso come uomo, mai preso soldi”. I genitori di Sempio: “I contanti erano per i legali”

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

