Garlasco l' avvocato di Stasi ci crede davvero | Non è mai troppo tardi

Mario Venditti indagato. La notizia che l'ex procuratore capo di Pavia risulta indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari in merito all’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio "è una svolta". "Certamente - spiega Antonio De Rensis ai microfoni di Mattino Cinque - questa mattina si sta compiendo qualcosa di eccezionalmente importante e ricordo, per l’ennesima volta, che ora i magistrati sono sei. Ora i procuratori capo sono due e quindi cerchiamo di comprendere tutti. Ma i cittadini l’hanno compreso bene". Per l'avvocato di Alberto Stasi ora "anche i negazionisti che parlano di asini che volano, di fuffa e di tante cose, spero che adesso comprendano che forse bisogna rispettare le istituzioni, tutte le istituzioni, perché come è stata rispettata la procura di Vigevano che ha compiuto molti errori e qualche orrore, a maggior ragione bisogna rispettare l’indagine di Pavia e ora quella importantissima della procura di Brescia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

