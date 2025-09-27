Garlasco l’appunto Venditti gip archivia per 20-30 euro secondo i Sempio si riferiva alle marche da bollo

L’appunto «Venditti gip archivia per 20-30 euro» si riferiva alle marche da bollo. Ovvero a quelle «che si pagano per ottenere le copie della richiesta d’archiviazione ». Ovvero i «diritti di copia». Lo ha detto l’avvocata Angela Taccia, che rappresenta la famiglia di Andrea Sempio, a Quarto Grado su Rete 4. Una posizione confermata dalla madre dell’indagato Daniela Ranieri: «Noi abbiamo affrontato spese legali. Solo quelle. Il biglietto? Non te lo posso spiegare perché non so chi l’ha scritto». L’appunto fa parte degli elementi di prova nei confronti di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che ha seguito la prima indagine nei confronti di Sempio. 🔗 Leggi su Open.online