Garlasco ipotesi corruzione per altri pubblici ufficiali Le intercettazioni di Andrea Sempio | Paghiamo quei signori

Dall?8 al 23 febbraio 2017 Andrea Sempio, già ai tempi indagato e poi archiviato per l?omicidio di Chiara Poggi, veniva intercettato a bordo della sua auto. La cimice piazzata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, ipotesi corruzione per altri pubblici ufficiali. Le intercettazioni di Andrea Sempio: «Paghiamo quei signori»

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, legale Poggi smentisce il Dna sconosciuto sulla bocca di Chiara: "Ipotesi infondata"

Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi "ignoto" o di un assistente del medico legale

Caso Garlasco: decreto perquisizione Venditti, ipotesi corruzione per 20-30mila euro

#garlasco Svolta clamorosa delle indagini Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Fi

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. L'accusa è di corruzione. I genitori di Sempio in caserma - Il pm Venditti, ormai in pensione, potrebbe aver ricevuto somme indebite per favorire Sempio nell'indagine sull'omicidio Poggi: il magistrato in pensione sarebbe ora indagato e la procura di Brescia h ...

Garlasco, l'ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari: i motivi e cosa rischia - it all'avvocato penalista Daniele Bocciolini che ha spiegato cosa si intende per corruzione in atti giudiziari, reato di cui è ...