Garlasco Indagato l’ex pm

GARLASCO (Pavia) Una svolta, l'ennesima, arrivata di prima mattina, con perquisizioni effettuate nello stesso giorno dell'udienza per la proroga dell'incidente probatorio. Perquisito ancora Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007, per il quale è già stato condannato l'allora fidanzato Alberto Stasi, con sentenza definitiva che sta finendo di scontare in semilibertà. Ma le perquisizioni, in tutto 9, non sono state disposte dalla Procura di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, ma dal Tribunale di Brescia, competente per le indagini a carico di magistrati del distretto di Milano.

