Garlasco Indagato l’ex pm
GARLASCO (Pavia) Una svolta, l’ennesima, arrivata di prima mattina, con perquisizioni effettuate nello stesso giorno dell’udienza per la proroga dell’incidente probatorio. Perquisito ancora Andrea Sempio, l’unico indagato per l’omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, commesso a Garlasco il 13 agosto 2007, per il quale è già stato condannato l’allora fidanzato Alberto Stasi, con sentenza definitiva che sta finendo di scontare in semilibertà. Ma le perquisizioni, in tutto 9, non sono state disposte dalla Procura di Pavia che ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, ma dal Tribunale di Brescia, competente per le indagini a carico di magistrati del distretto di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: garlasco - indagato
Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz
Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi
Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso
Caso Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. "Mai preso soldi, offeso come uomo e come magistrato. La verità mi scagionerà, per 45 anni ho servito lo Stato" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/26/il-caso-di-garlasco-soldi-pe - X Vai su X
Nuovo colpo di scena nell’ultima inchiesta sul delitto di #Garlasco. L’ex procuratore Venditti è indagato per corruzione: per i PM avrebbe ricevuto denaro per scagionare Andrea #Sempio, nel 2017 e nel 2020. La notizia è stata anticipata questa mattina dai soc - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, le news in diretta: ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari, incidente probatorio prorogato di 70 giorni - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: proroga ... fanpage.it scrive
Il caso Garlasco e i soldi «a quei signori lì». L’ex pm Venditti accusato di corruzione - La procura ipotizza che all’epoca l’aggiunto abbia ricevuto «una somma indebita di denaro, nell’ordine di 20- Da editorialedomani.it