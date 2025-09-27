Garlasco i tre punti dell' inchiesta sull' ex procuratore Venditti
Parte dalla procura di Brescia - competente per le indagini sui magistrati della Lombardia - l'inchiesta che vede l'ex pm pavese Mario Venditti, ora in pensione, indagato per corruzione nel caso Garlasco. Nel decreto si legge che Venditti avrebbe ricevuto una somma dai 20 ai 30mila euro per agevolare l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio volontario a carico di Andrea Sempio. Tre i punti chiave attorno a cui si sono mossi i magistrati bresciani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - punti
Garlasco, l'ora della morte di Chiara Poggi e la tv trovata accesa: i punti oscuri
Garlasco, i punti oscuri dell'interrogatorio di Andrea Sempio del 4 ottobre 2008 dal malore allo scontrino
Garlasco, al via l'incidente probatorio. Ecco i punti che possono riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi
L’omicidio di #ChiaraPoggi (#Garlasco, 2007) torna al centro delle cronache. La maxi-inchiesta #Clean2 ha riacceso i riflettori: alcuni investigatori coinvolti ebbero ruoli chiave anche sul caso Poggi. Non prove, ma punti di contatto inquietanti. - X Vai su X
Garlasco: nuovo DNA femminile nei punti nevralgici della scena del crimine #bugalalla #garlasco #gemellecappa #truecrime - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, perquisite le case dei genitori di Andrea Sempio, degli zii e dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti che sarebbe stato corrotto per scagionarlo - L’indagine nasce dal ritrovamento di un appunto a casa dei genitori di Sempio durante le perquisizioni dello scorso maggio. Come scrive vanityfair.it
Garlasco: chi è Mario Venditti, l’ex procuratore che archiviò (due volte) Sempio - Il magistrato, oggi in pensione, anche in recenti uscite pubbliche ha difeso le sue scelte: "Andrea Sempio con l’omicidio di Chiara Poggi non ... Riporta affaritaliani.it