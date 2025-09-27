Garlasco i soldi fantasma e l’ombra di Venditti | la nuova crepa nel caso Poggi
Tutto parte dai conti bancari: assegni in uscita dalle zie paterne, più di 40 mila euro che finiscono a Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Da lì, prelievi in contanti per oltre 30 mila euro, spariti senza traccia. Un flusso anomalo, spiegano gli investigatori, “del tutto incongruo rispetto alle ordinarie movimentazioni”. È questo il cuore della nuova indagine che scuote ancora una volta Garlasco. L’ex procuratore indagato. Il nome che compare negli atti è quello di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia. I magistrati bresciani lo hanno iscritto per corruzione in atti d’ufficio: l’ipotesi è che quei soldi servissero ad agevolare la posizione di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it
