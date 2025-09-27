Garlasco i Sempio si difendono | Le accuse contro Venditi sono schifezze Le date che non tornano i contatti opachi i soldi
Perquisizioni, intercettazioni e un appunto manoscritto che fa discutere: il caso Garlasco si riapre con un nuovo filone d?inchiesta che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio. A finire. 🔗 Leggi su Leggo.it
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero
Garlasco, i Sempio si difendono: «Le accuse contro Venditi sono schifezze». Le date che non tornano, i contatti "opachi", i soldi - Perquisizioni, intercettazioni e un appunto manoscritto che fa discutere: il caso Garlasco si riapre con un nuovo filone d'inchiesta che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio.
Delitto di Garlasco, i genitori di Sempio si difendono dall'accusa di corruzione, non era meglio restare in silenzio? - Dopo la bomba sulla presunta corruzione nei confronti dell'ex pm Venditti, i genitori di Andrea Sempio hanno scelto di raccontare tutto in diretta a Quarto Grado.