Garlasco i Sempio si difendono | Le accuse contro Venditi sono schifezze Le date che non tornano i contatti opachi i soldi

Leggo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perquisizioni, intercettazioni e un appunto manoscritto che fa discutere: il caso Garlasco si riapre con un nuovo filone d?inchiesta che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio. A finire. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco i sempio si difendono le accuse contro venditi sono schifezze le date che non tornano i contatti opachi i soldi

© Leggo.it - Garlasco, i Sempio si difendono: «Le accuse contro Venditi sono schifezze». Le date che non tornano, i contatti "opachi", i soldi

In questa notizia si parla di: garlasco - sempio

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero

garlasco sempio difendono accuseGarlasco, i Sempio si difendono: «Le accuse contro Venditi sono schifezze». Le date che non tornano, i contatti "opachi", i soldi - Perquisizioni, intercettazioni e un appunto manoscritto che fa discutere: il caso Garlasco si riapre con un nuovo filone d’inchiesta che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio. Riporta msn.com

garlasco sempio difendono accuseDelitto di Garlasco, i genitori di Sempio si difendono dall’accusa di corruzione, non era meglio restare in silenzio? - Dopo la bomba sulla presunta corruzione nei confronti dell’ex pm Venditti, i genitori di Andrea Sempio hanno scelto di raccontare tutto in diretta a Quarto Grado. Come scrive mowmag.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sempio Difendono Accuse