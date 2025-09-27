Garlasco i genitori di Sempio interrogati per 7 ore La madre | Mai dato una lira a Venditti

Al centro delle indagini un appunto sequestrato: "Venditti gip archivia x 20-30 euro". La madre: “Accuse infondate, quei soldi erano per pagare gli avvocati”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Garlasco, i genitori di Sempio interrogati per 7 ore. La madre: "Mai dato una lira a Venditti"

Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»|  Il blitz 

