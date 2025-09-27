Garlasco i genitori di Andrea Sempio interrogati per ore la madre | Mai dato una lira a Venditti

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori di Andrea Sempio parlano della nuova inchiesta sull'ex procuratore Mario Venditti legata al caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco i genitori di andrea sempio interrogati per ore la madre mai dato una lira a venditti

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, i genitori di Andrea Sempio interrogati per ore, la madre: "Mai dato una lira a Venditti"

In questa notizia si parla di: garlasco - genitori

Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»|  Il blitz 

Garlasco, i genitori di Sempio rompono il silenzio

“Cos’hanno fatto a nostro figlio”. Garlasco, parlano i genitori di Andrea Sempio

garlasco genitori andrea sempioDelitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: all'alba sono state fatte perquisizioni in casa dei genitori e degli zii di Andrea Sempio. Secondo gazzetta.it

garlasco genitori andrea sempioGarlasco, scagionò Andrea Sempio: l'ex pm Venditti ora è indagato per corruzione - È con questa pesante accusa che ieri si è scatenato un terremoto giudiziario sul caso Garlasco. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Genitori Andrea Sempio