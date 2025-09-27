Garlasco Giuseppe Sempio | Il pizzino? Erano 20-30 euro per bolli o documenti I 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie

Leggo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Anzi. «Sì sì era un pizzino che ho scritto, mi. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco giuseppe sempio il pizzino erano 20 30 euro per bolli o documenti i 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie

© Leggo.it - Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Erano 20-30 euro per bolli o documenti». I 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie

In questa notizia si parla di: garlasco - giuseppe

Garlasco, Andrea Sempio e il padre Giuseppe intercettati dopo l'interrogatorio: "Ne abbiamo cannata una"

garlasco giuseppe sempio pizzinoGarlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. leggo.it scrive

garlasco giuseppe sempio pizzinoGarlasco, Giuseppe Sempio: «I 20-30 euro erano per la marche da bollo e i documenti» - Parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, l'unico indagato, in concorso, nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giuseppe Sempio Pizzino