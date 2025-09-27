Garlasco Giuseppe Sempio | I 20-30 euro erano per la marche da bollo e i documenti

Parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, l'unico indagato, in concorso, nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, Giuseppe Sempio: «I 20-30 euro erano per la marche da bollo e i documenti»

In questa notizia si parla di: garlasco - giuseppe

Garlasco, Andrea Sempio e il padre Giuseppe intercettati dopo l'interrogatorio: "Ne abbiamo cannata una"

Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Erano 20-30 euro per bolli o documenti». I 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie

Un bloc notes sequestrato a casa Sempio. Tre parole e una cifra: “20-30 / Venditti / gip archivia”. Nel giallo infinito di Garlasco, non spunta un assassino nuovo. Spunta un ex procuratore. Mario Venditti, due volte archiviò Giuseppe Sempio, oggi è indagato p - X Vai su X

Zona Bianca chiude la stagione con la guerra in Ucraina, Garlasco e il turismo Giuseppe Brindisi saluta il mercoledì sera di Rete 4, che passerà alla new entry Tommaso Labate. Ecco anticipazioni e ospiti di stasera - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Erano 20-30 euro per bolli o documenti». I 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. msn.com scrive

Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Da leggo.it