Garlasco Giuseppe Sempio | I 20-30 euro erano per la marche da bollo e i documenti

Ilmessaggero.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, l'unico indagato, in concorso, nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garlasco giuseppe sempio i 20 30 euro erano per la marche da bollo e i documenti

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Giuseppe Sempio: «I 20-30 euro erano per la marche da bollo e i documenti»

In questa notizia si parla di: garlasco - giuseppe

Garlasco, Andrea Sempio e il padre Giuseppe intercettati dopo l'interrogatorio: "Ne abbiamo cannata una"

Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Erano 20-30 euro per bolli o documenti». I 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie

garlasco giuseppe sempio 20Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Erano 20-30 euro per bolli o documenti». I 30mila euro spariti e i prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. msn.com scrive

garlasco giuseppe sempio 20Garlasco, Giuseppe Sempio: «Il pizzino? Mi ricordo, erano 20-30 euro per marche da bollo o documenti». I prestiti sospetti delle zie - Il caso Garlasco continua a complicarsi e le parole di Giuseppe, padre di Andrea Sempio, non sembrano chiarire la vicenda. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giuseppe Sempio 20