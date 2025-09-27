Garlasco genitori Sempio interrogati per 7 ore | Non abbiamo corrotto nessuno ma bonifici da 40mila euro dai conti degli zii a pm Venditti

Caso Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: "Nessuna tangente a Venditti. I 40mila euro delle zie erano prestiti per pagare gli avvocati" Svolta su caso Garlasco: nella giornata di venerdì 26 settembre si sono tenuti dei veri e propri blitz delle forze dell'ordine nelle case dei genitori di S.

Garlasco, i genitori di Andrea Sempio interrogati per ore, la madre: "Mai dato una lira a Venditti" - I genitori di Andrea Sempio parlano della nuova inchiesta sull'ex procuratore Mario Venditti legata al caso di Garlasco: cosa hanno detto ... Da virgilio.it

garlasco genitori sempio interrogatiCaso Garlasco, genitori di Sempio interrogati per 7 ore: “Mai corrotto nessuno” - (Adnkronos) – I genitori di Andrea Sempio hanno lasciato dopo 7 ore la caserma della Guardia di finanza di Pavia, dove sono stati sentiti come testimoni nell’inchiesta che vede indagato l’ex procurato ... Lo riporta msn.com

