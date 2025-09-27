Caso Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: "Nessuna tangente a Venditti. I 40mila euro delle zie erano prestiti per pagare gli avvocati" Svolta su caso Garlasco: nella giornata di venerdì 26 settembre si sono tenuti dei veri e propri blitz delle forze dell'ordine nelle case dei genitori di S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, genitori Sempio interrogati per 7 ore: "Non abbiamo corrotto nessuno", ma bonifici da 40mila euro dai conti degli zii a pm Venditti