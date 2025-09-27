Garlasco e l' appunto dei Sempio su Venditti e i soldi | l' avvocata Taccia svela a cosa si riferiva
Si riferiva al pagamento di una marca da bollo l’appunto della famiglia Sempio sui soldi a Venditti, gip del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - appunto
Garlasco, dubbi su Andrea Sempio con l'appunto su Mario Venditti trovato a casa dei genitori: cosa c'è scritto
Garlasco, l’appunto “Venditti gip archivia per 20-30 euro” secondo i Sempio «si riferiva alle marche da bollo»
Garlasco, 30 mila euro spariti dal conto del padre di Andrea Sempio. I bonifici delle zie, le intercettazioni scomparse e l'appunto su Venditti: «Archivia per 20-30 euro» - X Vai su X
Un appunto con scritto «Venditti gip archivia x 20.30 Euro», sequestrato a casa dei genitori di Andrea Sempio e i loro movimenti bancari inguaierebbero anche l'ex procuratore di Pavia che indagò sul delitto di Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, indagato l'ex procuratore: «Mazzetta per scagionare Andrea Sempio» - Inaspettato, senza che venisse anticipato dalle solite indiscrezioni, dirompente al punto da rimettere in ... Riporta ilmattino.it
Garlasco, l'ammissione del papà di Andrea Sempio: “Venditti? L'ho scritto io il pizzino” - Lo ha detto Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, intervenendo a Quarto Grado, il ... Secondo iltempo.it