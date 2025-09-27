Garlasco e l' appunto dei Sempio su Venditti e i soldi | l' avvocata Taccia svela a cosa si riferiva

Si riferiva al pagamento di una marca da bollo l’appunto della famiglia Sempio sui soldi a Venditti, gip del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

