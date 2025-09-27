Gare di Coppa del mondo La pista Stelvio nel Club 5
Quella di ieri è stata una giornata storica per Bormio e per la "sua" Stelvio, pista sulla quale si disputano ogni fine anno una discesa ormai leggendaria e un SuperG, che si sta ritagliando sempre più uno spazio importante, visto che a Zurigo è stato ufficializzato l’ingresso della due giorni bormina, quella di fine anno tra il 28 e il 29 dicembre, nel prestigioso circuito Club 5, fondato nel 1988, quando le cinque discese storiche di Coppa del Mondo, Kitzbühel, Wengen, Garmisch, Val Gardena e Val d’Isère, si riunirono sotto un’unica denominazione al fine di una commercializzazione congiunta. Tra gli obiettivi vi era anche quello di riuscire a trasmettere al meglio, a livello mediatico, l’elevata qualità di questi eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
