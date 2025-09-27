Garbagnate vietato vendere cibo da asporto e alcolici di sera

Garbagnate, vietato vendere cibo da asporto e alcolici dopo le 9 di sera. E consumare per strada. Il Comune di Garbagnate vieta per un mese, fino all’autunno inoltrato, la vendita per asporto e il consumo di alcolici, ma anche i bivacchi con cibo di sera e di notte nelle piazze, nei parchi e nelle strade . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net