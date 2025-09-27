Galletti ko in trasferta un Forlì troppo sprecone esce sconfitto di misura a Pontedera

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cade ancora il Forlì lontano dal "Morgagni" e questa volta lo fa contro il Pontedera; biancorossi che mantengono il pallino del gioco per buona parte dell'incontro ma vengono sconfitti 2 a 1 dalla formazione di casa. Vantaggio Pontedera al 62° con Vona, pareggio momentaneo all'86° di Franzolini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galletti - trasferta

Cerca Video su questo argomento: Galletti Ko Trasferta Forl236