Galletti ko in trasferta un Forlì troppo sprecone esce sconfitto di misura a Pontedera
Cade ancora il Forlì lontano dal "Morgagni" e questa volta lo fa contro il Pontedera; biancorossi che mantengono il pallino del gioco per buona parte dell'incontro ma vengono sconfitti 2 a 1 dalla formazione di casa. Vantaggio Pontedera al 62° con Vona, pareggio momentaneo all'86° di Franzolini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: galletti - trasferta
Cala il poker in trasferta il Bari I galletti travolgono il Palermo con 4 reti Risultato finale e cronaca - facebook.com Vai su Facebook