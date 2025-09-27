Gala finale per la quinta edizione del Bellini International Context

Cataniatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre alle 21 al Teatro Massimo Bellini, gala conclusivo del “Bellini International Festival”, un concerto che rende omaggio al “Cigno” e celebra al contempo i 2754 anni della fondazione della sua città natale, con un programma che dal primo Ottocento approda alla contemporaneità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: gala - finale

