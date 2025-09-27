Gabriella Golia derubata sul Frecciarossa | Non possiamo più viaggiare tranquilli

Non si è trattato di uno sketch della GialappaShow, programma al quale Gabriella Golia ha recentemente partecipato insieme alle colleghe Emanuela Folliero e Mariolina Cannuli. Questa volta, purtroppo, la conduttrice è stata protagonista di una vicenda reale e tutt’altro che piacevole: il furto dei suoi bagagli e di quelli del marito. Disavventura amara per Gabriella Golia, volto amatissimo della televisione italiana negli anni Ottanta e Novanta. La conduttrice ha raccontato con un video su Instagram di essere stata derubata dei propri trolley, insieme al marito, mentre viaggiava a bordo di un Frecciarossa sulla tratta Roma-Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gabriella Golia derubata sul Frecciarossa: "Non possiamo più viaggiare tranquilli"

