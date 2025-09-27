Gabriele Finotello | Ho ucciso papà ma andrò a trovarlo ogni giorno in cimitero Ora vorrei lavorare e stare vicino alla nonna

PORTO VIRO (ROVIGO) - Gabriele Finotello, il 34enne di Porto Viro graziato dal presidente Mattarella per l?omicidio del padre Giovanni avvenuto nel febbraio 2021, parla per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gabriele Finotello: «Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo ogni giorno in cimitero. Ora vorrei lavorare e stare vicino alla nonna»

In questa notizia si parla di: gabriele - finotello

Uccisero il ladro giostraio e il papà, Massimo Zen e Gabriele Finotello ottengono la grazia dal presidente Mattarella

Il presidente Mattarella grazia Gabriele Finotello: uccise il padre a martellate al culmine di una lite

Chi sono Gabriele Finotello e Massimo Zen, graziati da Sergio Mattarella: “Ho solo cercato di difendermi”

Gabriele Finotello, 34 anni, è stato graziato dal presidente della Repubblica. Stava scontando una condanna a nove anni e quattro mesi per l’omicidio del padre dopo anni di maltrattamenti in famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Gabriele Finotello, prima passeggiata da uomo libero dopo la grazia di Mattarella: «Ha toccato il cielo con un dito» - X Vai su X

Gabriele Finotello: «Ho ucciso papà, ma andrò a trovarlo ogni giorno in cimitero. Ora vorrei lavorare e stare vicino alla nonna» - Gabriele Finotello, il 34enne di Porto Viro graziato dal presidente Mattarella per l’omicidio del padre Giovanni avvenuto nel febbraio 2021, parla per la prima ... Da ilgazzettino.it

Chi sono Gabriele Finotello e Massimo Zen, graziati da Sergio Mattarella: “Ho solo cercato di difendermi” - Quattro persone sono state interessate oggi dai decreti di grazia firmati dal presidente della Repubblica. Riporta notizie.com