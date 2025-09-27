Gabriele è scomparso da casa | ' ' Ha solo 15 anni aiutateci a trovarlo' '

Lecco, 27 settembre 2025 – Gabriele è solo un ragazzino di  15 anni e da venerdì 26 settrmbre di lui non si sa più nulla. Non è rientrato a casa nemmeno la sera per dormire e non risponde al cellulare, che risulta staccato. Fa freddo, c'è brutto tempo e lui non ha soldi. Si tratta verosimilmente di un allontanamento volontario, di una fuga da casa, ma i genitori sono molto preoccupati e hanno presentato denuncia di scomparsa e chiedono a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni su di lui, di aiutarli. Con i familiari, gli amici e gli operatori delle forze dell'ordine lo stanno cercando ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

