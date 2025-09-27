Nel panorama cinematografico dedicato alle famiglie, una recente produzione in live-action tratta dalla popolare serie Netflix Gabby’s Dollhouse si sta distinguendo per il suo buon riscontro di pubblico e critica. Il film, intitolato Gabby’s Dollhouse: The Movie, ha debuttato nelle sale cinematografiche con un punteggio positivo su Rotten Tomatoes, consolidando la sua posizione come proposta valida per gli spettatori più giovani e le famiglie in cerca di intrattenimento leggero e coinvolgente. la trama e l’ambientazione del film. Gabby, interpretata da Laila Lockhart Kraner, insieme ai suoi amici felini della dollhouse, si trova a visitare San Francisco accompagnata dalla nonna Gigi (interpretata da Gloria Estefan ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gabby’s dollhouse il punteggio di rotten tomatoes è 79%