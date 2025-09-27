Furto di rame inseguimento da film e carabinieri investiti | arrestato croato

ROMA – Un inseguimento da film sull’Aurelia dopo il furto di rame, con i carabinieri che avevano esploso colpi di pistola agli pneumatici del furgone in fuga finito poi contro un guard rail. In quelle fasi concitate i militari erano stati anche investiti. Dopo mesi di ricerche i militari sono riusciti ad acciuffare un 43enne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Furto di rame, inseguimento da film e carabinieri investiti: arrestato croato

furto - rame

